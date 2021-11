Релизный трейлер Sherlock Holmes: Chapter One

После нескольких переносов, компания Ubisoft сообщила точную дату релиза тактического шутера Rainbow Six Extraction, ранее известного под названием Rainbow Six Quarantine. Выход игры намечен на 20 января 2022 года...

Дата релиза Rainbow Six Extraction

Сегодня пятая часть Древних Свитков отметила десятилетие, а ее юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition добралось до релиза. Продолжение легендарной серии еще не близко – в недавнем интервью Тодд Говард...

ИГРЫ

Безумие в Far Cry 6 начнется скоро

Компания Ubisoft сообщила дату релиза DLC Vaas: Insanity для шутера Far Cry 6. Знаменитый злодей из Far Cry 3 посетит Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 и ПК (Ubisoft Store и Epic Games Store) уже 16 ноября этого года...