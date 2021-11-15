Релизный трейлер Sherlock Holmes: Chapter One

Студия Frogwares представила трейлер запуска детективного приключения Sherlock Holmes: Chapter One. В нем еще раз рассказывается о сюжетной завязке игры, и немного раскрываются образы персонажей.

Знаменитый сыщик еще совсем молод, и ему только предстоит столкнуться с первым серьезным делом – расследованием смерти собственной матери. За плечами Шерлока еще нет жизненного опыта, который сделает его тем детективом, к которому мы привыкли. Но острый ум, умение прятаться у всех на виду и подмечать детали уже окажут ему немалое подспорье в грядущих испытаниях.

Sherlock Holmes: Chapter One выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 уже 16 ноября.