Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

После нескольких переносов, компания Ubisoft сообщила точную дату релиза тактического шутера Rainbow Six Extraction, ранее известного под названием Rainbow Six Quarantine. Выход игры намечен на 20 января 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Rainbow Six Quarantine выйдет с полной поддержкой кросс-платформенных возможностей и будет содержать Buddy Pass, который позволит с каждой копией игры пригласить двух других пользователей сыграть на любой платформе бесплатно в течение 14 дней.