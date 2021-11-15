Стала доступна бета-версия мультиплеера Halo Infinite

Опубликовано: 11 час. 42 мин. назад
В честь двадцатилетия серии Halo компания Microsoft открыла доступ к мультиплеерному режиму находящегося в разработке шутера Halo Infinite для всех желающих. Сетевой режим совершенно бесплатен. Первый сезон, получивший название «Герои Предела», уже начался, и продлится до мая 2022 года.
Сыграть в Halo Infinite можно на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S. Весь прогресс из бета-версии можно будет перенести в полную версию игры, которая будет доступна 8 декабря 2021 года.
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