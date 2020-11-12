Дата релиза в свежем тизере Deathloop

После недавней утечки разработчики из Arkane Studios и издательство Bethesda Softworks официально анонсировали дату релиза Deathloop. Они опубликовали краткий тизер игры с геймплейными кадрами, которые уже показывались в предыдущих роликах. Видимо, создатели торопились выпустить видео, чтобы компенсировать ущерб от утечки, поэтому ничего нового и не показали.

Что касается даты выхода, то вот она – 21 мая 2021 года. Именно тогда Deathloop появится на ПК и PS5 в качестве консольного эксклюзива. Игру уже можно предзаказать в двух изданиях: стандартном и Deluxe. Последнее включает три оружия, скины и предметы для усиления.