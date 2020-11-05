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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер Godfall

Опубликовано: 7 час. 5 мин. назад
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Студия Counterplay Games и издательство Gearbox Software опубликовали релизный трейлер лутер-слешера Godfall. В начале ролика зрителям раскрывают сюжетную завязку. На главного героя напал его же брат, и теперь протагонист должен одолеть родственника и отомстить ему за нанесенную обиду.

Видео также демонстрирует основные геймплейные элементы: динамичные сражения, добычу экипировки и выбор подходящих под своего героя предметов. Кроме того, трейлер содержит драки с особо мощными врагами, которые наверняка выступают боссами.

Godfall выйдет 12 ноября 2020 года на ПК (Epic Games Store) и PlayStation 5.

Launch trailer
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