Релизный трейлер Godfall

ИГРЫ

В Immortals Fenyx Rising нельзя сразу идти убивать финального босса

Грядущий приключенческий боевик Immortals Fenyx Rising от Ubisoft часто сравнивают с The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Оно и не странно, ведь в игре французского издательства есть много элементов, которые отсылают к хиту Nintendo...