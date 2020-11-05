НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
651653
Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
Общая информацияНовости (10)Видео (7)

Outriders: режим «Экспедиции» и класс техномант

Опубликовано: 7 час. 19 мин. назад
Поделиться:  

Студия People Can Fly и издательство Square Enix провели очередную прямую трансляцию, посвященную кооперативному боевику с элементами RPG Outriders. В эфире зрителям показали два ролика. Первый раскрыл все подробности о четвертом игровом классе, который называется техномант. Он использует технику в сражениях, может лечить союзников и прерывать активацию навыков боссов.

Второе видео рассказывает о контенте, доступном после прохождения кампании. Таковым выступает режим «Экспедиции», который позволяет добывать самые полезные ресурсы и предметы.

Outriders выйдет 2 февраля 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и PlayStation 5.

Вам также может быть интересно
Первые детали Final Fantasy XVI Продюсер Final Fantasy XVI раскрыл первые деталей новой части серии, которая была анонсирована на PS5 в сентябре. Действие игры развернется в мире Валистея, усеянном огромными залежами Материнских Кристаллов... Первые детали Final Fantasy XVI BloodRayne и BloodRayne 2 получат улучшенные версии на ПК Компания Ziggurat Interactive анонсировала улучшенные версии BloodRayne и BloodRayne 2, релиз которых состоится 20 ноября на ПК в Steam и GOG. Эти игры получат поддержку 4K, кинематографические видео... BloodRayne и BloodRayne 2 получат улучшенные версии на ПК
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)21 мин. назад
закачаешься
Игровые новoсти
7 час. 5 мин. назад0Релизный трейлер Godfall 7 час. 19 мин. назад1Outriders: режим «Экспедиции» и класс техномант 11 час. 13 мин. назад0Геймплей за Милину в Mortal Kombat 11 11 час. 30 мин. назад1В день релиза PS5 не получится купить в розничных магазинах 11 час. 49 мин. назад3В Immortals Fenyx Rising нельзя сразу идти убивать финального босса 04.11.2020 19:35:072В Xbox Series S под игры отведено лишь 364 Гбайт 04.11.2020 16:32:472Оценки Yakuza: Like a Dragon
Новости игр
Оценки Yakuza: Like a DragonИГРЫ Оценки Yakuza: Like a Dragon Yakuza: Like a Dragon от студии Ryu Ga Gotoku и издательства SEGA выйдет на Западе только на следующей неделе. Однако журналисты уже получили доступ к проекту и вынесли свой вердикт. Почти все издания похвалили Yakuza... Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: HorizonsИГРЫ Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: Horizons В честь выставки «ИгроМир 2016» компания Frontier Developments сообщила о снижении цены на космический симулятор Elite Dangerous и абонемент Elite Dangerous: Horizons для российских игроков. Уже сейчас в сервисе Steam... BloodRayne и BloodRayne 2 получат улучшенные версии на ПКИГРЫ BloodRayne и BloodRayne 2 получат улучшенные версии на ПК Компания Ziggurat Interactive анонсировала улучшенные версии BloodRayne и BloodRayne 2, релиз которых состоится 20 ноября на ПК в Steam и GOG. Эти игры получат поддержку 4K, кинематографические видео...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Геймплей за Милину в Mortal Kombat 11Ctrl + стрелка вправо