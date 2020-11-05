Outriders: режим «Экспедиции» и класс техномант

Студия People Can Fly и издательство Square Enix провели очередную прямую трансляцию, посвященную кооперативному боевику с элементами RPG Outriders. В эфире зрителям показали два ролика. Первый раскрыл все подробности о четвертом игровом классе, который называется техномант. Он использует технику в сражениях, может лечить союзников и прерывать активацию навыков боссов.

Второе видео рассказывает о контенте, доступном после прохождения кампании. Таковым выступает режим «Экспедиции», который позволяет добывать самые полезные ресурсы и предметы.

Outriders выйдет 2 февраля 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и PlayStation 5.