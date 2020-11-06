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Дюка Опубликовал Дюка 1
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Kerbal Space Program 2 опять перенесли

Опубликовано: 8 час. 7 мин. назад
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Почти полгода назад Private Division объявила о переносе релиза Kerbal Space Program 2 с марта на осень 2021 года из-за эпидемии коронавируса. Но этого времени на доработку игры все равно оказалось мало, и теперь разработчики вынуждены заявить о второй отсрочке.

По словам креативного директора проекта, его выход состоится только в 2022 году, а согласно финансовому отчету, релиз игры намечен на 2023 финансовый год, который продлится от апреля 2022 года до конца марта 2023.

Напомним, что Kerbal Space Program 2 разрабатываете на ПК, PS4 и Xbox One.

 

Скриншот игры Kerbal Space Program 2

 

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 47 мин. назад
Я тут просто проходя мимо напомню, что Take-Two, через свою дочернюю Private Division, тупо убила неплохую инди-студию Star Theory, которую изначально наняла для KSP2. Создала для них невыносимые условия труда, а затем открыла свою внутреннюю студию, через которую переманила большую часть сотрудников Star Theory и выгнала всё руководство этой студии на мороз. Теперь над KSP2 трудится чисто внутренняя, полностью подконтрольная издателю студия. Ну вы понимаете, просто бизнес, ничего личного. Игру, похоже, пересобирают с нуля под видение Take-Two.
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