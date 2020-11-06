Kerbal Space Program 2 опять перенесли

Почти полгода назад Private Division объявила о переносе релиза Kerbal Space Program 2 с марта на осень 2021 года из-за эпидемии коронавируса. Но этого времени на доработку игры все равно оказалось мало, и теперь разработчики вынуждены заявить о второй отсрочке.

По словам креативного директора проекта, его выход состоится только в 2022 году, а согласно финансовому отчету, релиз игры намечен на 2023 финансовый год, который продлится от апреля 2022 года до конца марта 2023.

Напомним, что Kerbal Space Program 2 разрабатываете на ПК, PS4 и Xbox One.