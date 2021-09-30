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Дюка Опубликовал Дюка 0

Тизер новой Layers of Fear

Опубликовано: 2 час. 59 мин. назад, Дюка
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Компания Bloober Team тизерит новую часть серии хорроров Layers of Fear. Никаких деталей по игре пока нет, известно только, что она разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а релиз проекта ожидается в 2022 году.

 

«Layers of Fear был для нас прорывным проектом» – сказал генеральный директор Bloober Team в рамках выставки TGS 2021. «Он проложил путь для Bloober Team и положил начало нашему быстрому росту, позволив исследовать больше историй, которые мы хотели рассказать. Я действительно рад, что мы возвращаемся в этот мир, мудрее и опытнее. В работе у нас также есть два других проекта – один в разработке и один на стадии препродакшена».

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