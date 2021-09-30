Тизер новой Layers of Fear

Компания Bloober Team тизерит новую часть серии хорроров Layers of Fear. Никаких деталей по игре пока нет, известно только, что она разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а релиз проекта ожидается в 2022 году.

«Layers of Fear был для нас прорывным проектом» – сказал генеральный директор Bloober Team в рамках выставки TGS 2021. «Он проложил путь для Bloober Team и положил начало нашему быстрому росту, позволив исследовать больше историй, которые мы хотели рассказать. Я действительно рад, что мы возвращаемся в этот мир, мудрее и опытнее. В работе у нас также есть два других проекта – один в разработке и один на стадии препродакшена».