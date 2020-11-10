Релизный трейлер Devil May Cry 5 Special Edition

Компания Capcom опубликовала новый трейлер Devil May Cry 5, посвященный релизу Special Edition игры на новые консоли. С сегодняшнего дня цифровая версия проекта будет доступна на Xbox Series, а на PS5 она появится 12 ноября в США и 19 числа в Европе. Позже, 1 декабря, пользователи смогут приобрести некст-ген версию игры на дисках.

Devil May Cry 5 Special Edition включает в себя нового играбельного персонажа Вергилия (пользователи ПК, PS4 и Xbox Series смогут получить его в виде платного DLC 15 декабря), Turbo Mode, Legendary Dark Knight Mode, поддержку трассировки лучей, уменьшенное время загрузки и фреймрейт до 120fps.