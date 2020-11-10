Состоялся релиз Dreadlands

Компания Fatshark опубликовала новый трейлер пошаговой стратегии в постапокалиптическом мире Dreadlands, посвященный ее релизу на ПК. Напомним, что с марта этого года проект находился в раннем доступе, теперь же игроки смогут опробовать его полную версию.

В Dreadlands вы выступаете в роли члена банды злодеев и наемников, которые сражаются с другими преступниками за ценный ресурс Glonithium. В игре представлена сюжетная кампания, поддерживающая как одиночное, так и кооперативное прохождение, а также PvP-режим.