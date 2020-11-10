НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1222
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (4)Видео (3)Скриншоты (4)Достижения

Состоялся релиз Dreadlands

Опубликовано: 2 час. 3 мин. назад
Поделиться:  

Компания Fatshark опубликовала новый трейлер пошаговой стратегии в постапокалиптическом мире Dreadlands, посвященный ее релизу на ПК. Напомним, что с марта этого года проект находился в раннем доступе, теперь же игроки смогут опробовать его полную версию.

В Dreadlands вы выступаете в роли члена банды злодеев и наемников, которые сражаются с другими преступниками за ценный ресурс Glonithium. В игре представлена сюжетная кампания, поддерживающая как одиночное, так и кооперативное прохождение, а также PvP-режим.

Release Trailer
Вам также может быть интересно
Watch Dogs Legion – обзор В игровой индустрии сложно найти более неоднозначную компанию, чем Ubisoft. С одной стороны, французский издатель прославился конвейерным производством своих франшиз, самокопированием в плане геймплейных механик и добавлением микротранзакций в одиночные игры. А с другой, последние крупные релизы... Watch Dogs Legion – обзор BloodRayne и BloodRayne 2 получат улучшенные версии на ПК Компания Ziggurat Interactive анонсировала улучшенные версии BloodRayne и BloodRayne 2, релиз которых состоится 20 ноября на ПК в Steam и GOG. Эти игры получат поддержку 4K, кинематографические видео... BloodRayne и BloodRayne 2 получат улучшенные версии на ПК
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
4 мин. назад0Трейлер к релизу XIII – Remake 49 мин. назад0Borderlands 3 добрался до некст-гена 1 час. 33 мин. назад0Релизный трейлер Devil May Cry 5 Special Edition 2 час. 3 мин. назад0Состоялся релиз Dreadlands вчера, 16:29:290Релизный трейлер Marvel’s Spider-Man: Miles Morales вчера, 16:12:134Реклама PS5 со сроками релиза Horizon Forbidden West и других эксклюзивов вчера, 13:40:198Оценки Assassin’s Creed Valhalla
Новости игр
Некст-ген Control не выйдет в этом годуИГРЫ Некст-ген Control не выйдет в этом году Компания Remedy на своей страничке в Твиттер сообщила о том, что Control: Ultimate Edition не выйдет в этом году на PlayStation 5 и Xbox Series, как планировалось изначально. В связи с тем, что разработчики хотят... Системные требования и особенности ПК-версии Immortals Fenyx RisingИГРЫ Системные требования и особенности ПК-версии Immortals Fenyx Rising Издательство Ubisoft опубликовало новый ролик, посвященный Immortals Fenyx Rising. В нем компания подробно рассказала об особенностях ПК-версии игры и огласила системные требования. На персональных компьютерах грядущий... Оценки Assassin’s Creed ValhallaИГРЫ Оценки Assassin’s Creed Valhalla Сегодня закончилось эмбарго на публикацию обзоров Assassin’s Creed Valhalla, и в сети уже появились обзоры от зарубежных изданий. Хвалят игру за проработанный мир, разнообразный игровой процесс...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Релизный трейлер Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesCtrl + стрелка вправо