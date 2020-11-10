НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1561263
Дюка Опубликовал Дюка 0
80Место:641 / 1586
Общая информацияНовости (39)Блоги (1)Видео (24)Скриншоты (6)ОбзорПохожие игры (6)Достижения

Borderlands 3 добрался до некст-гена

Опубликовано: 49 мин. назад
Поделиться:  

Сегодня на Xbox Series X дебютировала некст-ген версия шутера Borderlands 3, которую пользователи PS5 смогу получить в день релиза консоли от Sony. Игра была оптимизирована под новые консоли и работает с разрешением 4K при 60fps как при однопользовательском, так и при кооперативном прохождении. Также на PS5 и Xbox Series X проект поддерживает локальный многопользовательский режим с разделенным экраном на три-четыре человека. Для игры вдвоем предусмотрено вертикальное разделение экрана, которое также доступно и в версиях текущего поколения.

Если у вас уже есть Borderlands 3 на PlayStation 4 и Xbox One, обновиться до новых версий вы можете бесплатно. При наличии дисковой версии проекта, чтобы воспользоваться данной функцией, понадобятся PS5 и Xbox Series X с дисководом.

Next-Level Mayhem Official Trailer
Вам также может быть интересно
TORGI за DIRT 5 Следующий розыгрыш состоится 20 ноября. Успей испытать удачу! Watch Dogs Legion получает nionik. TORGI за DIRT 5 Watch Dogs Legion – обзор В игровой индустрии сложно найти более неоднозначную компанию, чем Ubisoft. С одной стороны, французский издатель прославился конвейерным производством своих франшиз, самокопированием в плане геймплейных механик и добавлением микротранзакций в одиночные игры. А с другой, последние крупные релизы... Watch Dogs Legion – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
4 мин. назад0Трейлер к релизу XIII – Remake 49 мин. назад0Borderlands 3 добрался до некст-гена 1 час. 33 мин. назад0Релизный трейлер Devil May Cry 5 Special Edition 2 час. 3 мин. назад0Состоялся релиз Dreadlands вчера, 16:29:290Релизный трейлер Marvel’s Spider-Man: Miles Morales вчера, 16:12:134Реклама PS5 со сроками релиза Horizon Forbidden West и других эксклюзивов вчера, 13:40:198Оценки Assassin’s Creed Valhalla
Новости игр
Релизный трейлер Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesИГРЫ Релизный трейлер Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony и Insomniac Games опубликовали релизный трейлер Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ролик получился объемным и содержит сцены из разных сюжетных отрезков. В начале видео показываются встречи Майлза... Некст-ген Control не выйдет в этом годуИГРЫ Некст-ген Control не выйдет в этом году Компания Remedy на своей страничке в Твиттер сообщила о том, что Control: Ultimate Edition не выйдет в этом году на PlayStation 5 и Xbox Series, как планировалось изначально. В связи с тем, что разработчики хотят... Оценки Assassin’s Creed ValhallaИГРЫ Оценки Assassin’s Creed Valhalla Сегодня закончилось эмбарго на публикацию обзоров Assassin’s Creed Valhalla, и в сети уже появились обзоры от зарубежных изданий. Хвалят игру за проработанный мир, разнообразный игровой процесс...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Релизный трейлер Devil May Cry 5 Special EditionCtrl + стрелка вправо