Borderlands 3 добрался до некст-гена

Сегодня на Xbox Series X дебютировала некст-ген версия шутера Borderlands 3, которую пользователи PS5 смогу получить в день релиза консоли от Sony. Игра была оптимизирована под новые консоли и работает с разрешением 4K при 60fps как при однопользовательском, так и при кооперативном прохождении. Также на PS5 и Xbox Series X проект поддерживает локальный многопользовательский режим с разделенным экраном на три-четыре человека. Для игры вдвоем предусмотрено вертикальное разделение экрана, которое также доступно и в версиях текущего поколения.

Если у вас уже есть Borderlands 3 на PlayStation 4 и Xbox One, обновиться до новых версий вы можете бесплатно. При наличии дисковой версии проекта, чтобы воспользоваться данной функцией, понадобятся PS5 и Xbox Series X с дисководом.