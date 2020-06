ИГРЫ

Опасный мир The Last of Us: Part 2

Прошла неделя с момента выхода предыдущего видеодневника разработчиков The Last of Us: Part 2, пора смотреть следующий. На этот раз создатели игры рассказывают о мире, в котором нам предстоит провести немало часов...