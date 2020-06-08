Анонс нового самостоятельного дополнения Fallen God для SpellForce 3

Компания THQ Nordic анонсировала новое самостоятельное дополнение для SpellForce 3, получившее название SpellForce 3: Fallen God. В нем игроков ждет новая кампания продолжительностью в 15 часов, где в главной роли выступает раса Троллей. Находясь на грани вымирания из-за болезни, молодой вождь клана по имени Акрог решает пристать на предложение загадочного эльфа-странника и отправиться в путешествие через континент Ургат, чтобы воскресить падшего бога.

В SpellForce 3: Fallen God вас ждут такие новые возможности, как утилизация оружия для создания лучшего снаряжения, настройка героя под свой стиль игры путем комбинации веток навыков и способностей, а также нелинейный сюжет с несколькими концовками.

Релиз Fallen God состоится в 2020 году на ПК.