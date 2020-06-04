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P.A.M.E.L.A. скоро покинет ранний доступ

Опубликовано: 5 час. 8 мин. назад
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NVYVE Studios сообщила о том, что хоррор от первого лица P.A.M.E.L.A. вскоре покинет ранний доступ в Steam, где он находился с 2017 года. 18 июня полная версия игры станет доступна в Steam и GOG. Она будет содержать новый сюжетный режим, новый основной квест и новые дополнительные миссии.

Во время раннего доступа игроки пытались раскрыть историю падения некогда процветающего утопического города Эдем, а новый сюжет позволит узнать, что точно произошло, через воспоминания искусственного интеллекта Памела.

Борясь за выживание вместе с Памелой, игрокам предстоит делать сложные выборы, например, решать, как разумно использовать ограниченные ресурсы энергии города и как наилучшим образом настраивать и модернизировать модульное оружие и снаряжение.

 

Скриншот игры P.A.M.E.L.A.

 

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