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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Релизный геймплейный трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Опубликовано: 21.09.2020 18:36:00
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Команда Toys for Bob и издательство Activision представили геймплейный трейлер к запуску платформера Crash Bandicoot 4: It’s About Time. В ролике зрителям кратко представили сюжетную завязку и продемонстрировали множество разнообразных механик, из которых складывается игровой процесс в проекте.

При прохождении четвертой части пользователи будут преодолевать уровни со всяческими препятствиями. Для решения головоломок нередко понадобится применять предметы, присутствующие на локациях. Они дают новые свойства персонажу и меняют правила игры. Например, в ролике Крэш надел костюм, который подействовал на гравитацию, и персонажа начало тянуть вверх.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time выйдет 2 октября 2020 года на PS4 и Xbox One.

Gameplay Launch Trailer
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новыестарые4 ком.
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Игровой разум
Прометей (уровень 29)1 час. 17 мин. назад
Mas7er писал(а):
ничего такой, но мне первый трейлер под Fatboy Slim больше зашел
+ Открыть спойлер
Да, тот трейлер тоже классный )
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 33 мин. назад
Прометей писал(а):
Классный трек в трейлере играет music2
ничего такой, но мне первый трейлер под Fatboy Slim больше зашел
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Игровой разум
Прометей (уровень 29)2 час. 46 мин. назад
Классный трек в трейлере играет music2
Казуальный игрок
KoRtE (уровень 2)2 час. 58 мин. назад
Ну выглядит не плохо, ну разве что графон можно было чуточку получше сделать. Посмотрим на релизе че выйдет.
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