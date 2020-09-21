Релизный геймплейный трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Команда Toys for Bob и издательство Activision представили геймплейный трейлер к запуску платформера Crash Bandicoot 4: It’s About Time. В ролике зрителям кратко представили сюжетную завязку и продемонстрировали множество разнообразных механик, из которых складывается игровой процесс в проекте.

При прохождении четвертой части пользователи будут преодолевать уровни со всяческими препятствиями. Для решения головоломок нередко понадобится применять предметы, присутствующие на локациях. Они дают новые свойства персонажу и меняют правила игры. Например, в ролике Крэш надел костюм, который подействовал на гравитацию, и персонажа начало тянуть вверх.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time выйдет 2 октября 2020 года на PS4 и Xbox One.