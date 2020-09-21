Вот это поворот: Microsoft купила ZeniMax Media, включая Bethesda Softworks

Microsoft сделала крупный шаг на пути к повышению популярности бренда Xbox среди игроков. Она приобрела ZeniMax Media – материнскую компанию издательства Bethesda Softworks. Это значит, что теперь корпорация владеет правами на такие популярные франшизы, как DOOM, The Elder Scrolls, Dishonored, Wolfenstein, Fallout и много других.

Согласно официальному заявлению, все будущие проекты Bethesda и внутренних коллективов компании появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass.

О доступности уже анонсированных игр издательства на других платформах Microsoft пока ничего не сказала. Но можно предположить, что The Elder Scrolls VI и Starfield пользователям PS5 лучше не ждать.

Если верить известному инсайдеру и репортеру Bloomberg Джейсону Шрайеру, сделка обошлась Microsoft в $7,5 млрд.