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Sailas77 Опубликовал Sailas77 7

Вот это поворот: Microsoft купила ZeniMax Media, включая Bethesda Softworks

Опубликовано: 21.09.2020 17:00:55, Sailas77
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Microsoft сделала крупный шаг на пути к повышению популярности бренда Xbox среди игроков. Она приобрела ZeniMax Media – материнскую компанию издательства Bethesda Softworks. Это значит, что теперь корпорация владеет правами на такие популярные франшизы, как DOOM, The Elder Scrolls, Dishonored, Wolfenstein, Fallout и много других.

Согласно официальному заявлению, все будущие проекты Bethesda и внутренних коллективов компании появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass.

О доступности уже анонсированных игр издательства на других платформах Microsoft пока ничего не сказала. Но можно предположить, что The Elder Scrolls VI и Starfield пользователям PS5 лучше не ждать.

Если верить известному инсайдеру и репортеру Bloomberg Джейсону Шрайеру, сделка обошлась Microsoft в $7,5 млрд.

 

 

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Игровой разум
jigsaw1911 (уровень 19)сегодня, 08:23:58
Надеюсь в чулане у Arkane Studios Фил увидит пыльный Arx Fatalis и будет ремейк.
Игровой разум
LYLY19880606 (уровень 27)21.09.2020 19:10:10
:::=) "Шах и Мат!" - Сонибои ...
Чур ... Переиздания Скайрима 5 будет ...
Игровой разум
Feliks (уровень 27)21.09.2020 19:03:30
AlexF1 писал(а):
Майкрософт Тайсон, прям...
Боюсь представить кому они ухо откусят...
По теме - хорошая новость имхо. Появилась надежда на возрождение и улучшение старых серий компании. Майки, давайте там, подстегните их хорошенько. А то надоел один Скайрим...
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)21.09.2020 17:56:11
Как бы круто good3
Надеюсь Майки заставят Беседку рассказать о грядущих 6 свитках и старфилде, более внятно и пораньше derisive
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)21.09.2020 17:52:35
Что-то у меня аналогии с боксом. Майки как хороший боксер, работали джебами перед стартом нового поколения, а сейчас расчехлили пушку и зарядили прямой в голову. Майкрософт Тайсон, прям... Ладно, будем посмотреть на дальнейшее развитие событий. Вполне возможно, что поболе буду покупать игр в зеленых коробочках, чем раньше.
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)21.09.2020 17:21:27
Купи, купи, говорил Тодд. Вот Фил и купил, только не скайрим, а беседку)
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)21.09.2020 17:08:59
От это конечно жахнули так жахнули. Ух теперь как интересно следить за новостями от Беседки)
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