Релиз тактики Marvel's Midnight Suns перенесли

2K Games и Firaxis Games заявили о переносе выхода тактической игры во вселенной Marvel – Midnight Suns. Ранее планировалось выпустить проект в марте 2022 года, теперь же релиз сместили на вторую половину года. Причина переноса заключается в том, что с развитием технологий на создание игр требуется больше времени.

Напомним, что в Marvel's Midnight Suns вам предстоит выступить в роли нового супергероя, Охотника, который вместе с именитыми супергероями вселенной Marvel сражается с силами зла в пошаговых тактических боях.

Игра разрабатывается на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.