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Релиз тактики Marvel's Midnight Suns перенесли

Опубликовано: 10 час. 21 мин. назад
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2K Games и Firaxis Games заявили о переносе выхода тактической игры во вселенной Marvel – Midnight Suns. Ранее планировалось выпустить проект в марте 2022 года, теперь же релиз сместили на вторую половину года. Причина переноса заключается в том, что с развитием технологий на создание игр требуется больше времени.

Напомним, что в Marvel's Midnight Suns вам предстоит выступить в роли нового супергероя, Охотника, который вместе с именитыми супергероями вселенной Marvel сражается с силами зла в пошаговых тактических боях.

Игра разрабатывается на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.

 

Скриншот игры Marvel's Midnight Suns

 

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Дезмонд
tunight (уровень 26)9 час. 41 мин. назад
Было бы не плохо увидеть что получится из игры на релизе и самое главное на деле.
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