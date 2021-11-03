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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Трейлер режима Portal в Battlefield 2042

Опубликовано: 2 час. 25 мин. назад
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Компания DICE выложила новый трейлер, посвященный платформе Battlefield Portal, доступ к которой получат все владельцы Battlefield 2042.

Battlefield Portal – это динамичный конструктор, который позволяет игрокам создавать новые режимы прямо внутри игры. Он дает возможность настраивать соотношение сторон, условия победы и выбор оружия, а также сталкивать друг с другом фракции из разных игр серии. Помимо материалов из Battlefield 2042 в редакторе можно использовать карты, оружие, технику и прочие материалы из Battlefield 1942, Battlefield:Bad Company 2 и Battlefield 3. Все эти материалы будут представлены в обновленном графическом исполнении.

Релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября на ПК, Xbox One, Xbox Series X, PS4 и PS5, а ранний доступ к игре обладатели Gold и Ultimate изданий получат 12 ноября.

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