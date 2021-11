Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

GTA Trilogy: The Definitive Edition

GTA Trilogy: The Definitive Edition Android / iOS / NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

Сегодня состоялся цифровой релиз сборника ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Он доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, и PC.

К релизу разработчики выпустили небольшие ролики, демонстрирующие графические изменения новых версий легендарных экшенов. Отзывы игроков по поводу визуальных обновлений сейчас смешанные – многим кажется, что такие улучшения пошли играм далеко не на пользу.

На физических носителях сборник выйдет 7 декабря. А мобильные версии появятся в 2022 году.