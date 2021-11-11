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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Опубликовано: 2 час. 54 мин. назад
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Сегодня состоялся цифровой релиз сборника ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Он доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, и PC.

К релизу разработчики выпустили небольшие ролики, демонстрирующие графические изменения новых версий легендарных экшенов. Отзывы игроков по поводу визуальных обновлений сейчас смешанные – многим кажется, что такие улучшения пошли играм далеко не на пользу.

Grand Theft Auto III Comparison Video
Grand Theft Auto: Vice City Comparison Video
Grand Theft Auto: San Andreas Comparison Video

На физических носителях сборник выйдет 7 декабря. А мобильные версии появятся в 2022 году.

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Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)2 час. 45 мин. назад
Не удержался и оформил предзаказ на физическое издание в одном из магазинов (конкистадоры в мохнатые века этот магаз никак найти не могли). У меня там как раз кучка бонусов удумала сгореть и списал фактически половину стоимости. Всяко лучше чем за фулпрайс. Хотя издания скорее всего до каких-нибудь жирных скидок доживут, но уж больно хочется вернуться в Liberty и особенно в Vice City. Сто лет в них не играл. А вот в San Andreas я был не так уж и давно. На третьей плойке годика четыре назад перепроходил и даже наковырял платинку. Не плохо пошло, кстати, и наверное это еще подтолкнуло. В общем, ностальгия в моем случае взяла верх и сдался на милость победительнице .Да и коробочкой с трилогией пополнить коллекцию лишним не будет. Осталось дождаться релиза физики 7 декабря.
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