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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 3
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Релиз Elden Ring перенесли на февраль

Опубликовано: 10 час. 42 мин. назад
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Японская студия FromSoftware объявила о переносе мрачной ролевой игры Elden Ring на 25 февраля 2022 года. Прежде игра должна была выйти в январе.

Разработчики оправдывают перенос необходимостью лучше проработать глубину геймплея и стратегическую свободу. Они утверждают, что объем работ несколько превысил первоначальные ожидания. FromSoftware также сообщила, что с 12 по 14 ноября пройдет закрытый сетевой тест проекта. До 1 ноября на него можно зарегистрироваться на официальном сайте.

Elden Ring — это хардкорная action-rpg в открытом мире от разработчиков знаменитой серии Dark Souls. Сюжет проекта создается в соавторстве с Джорджем Мартином, автором "Песни Льда и Пламени". Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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новыестарые3 ком.
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Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)8 час. 50 мин. назад
Это ж мой день рождения. Вот так подарок, сначала перезапуск Saints row теперь это.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)9 час. 23 мин. назад
Mas7er писал(а):
Ставлю 100 гитонов, что это не последний перенос.
Поддерживаю. Если выйдет "в срок" - с тебя 100 G, запоздает - я проставляюсь гитонами)
Мне вообще до лампочки когда оно там выйдет, я и сам не знал и не следил, но пари интересное! Потом будем упрашивать техническую силу GI провернуть наш спор, отдадим казино комиссионные если че)
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10 час. 42 мин. назад
Ставлю 100 гитонов, что это не последний перенос.
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