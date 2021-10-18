Релиз Elden Ring перенесли на февраль

Японская студия FromSoftware объявила о переносе мрачной ролевой игры Elden Ring на 25 февраля 2022 года. Прежде игра должна была выйти в январе.

Разработчики оправдывают перенос необходимостью лучше проработать глубину геймплея и стратегическую свободу. Они утверждают, что объем работ несколько превысил первоначальные ожидания. FromSoftware также сообщила, что с 12 по 14 ноября пройдет закрытый сетевой тест проекта. До 1 ноября на него можно зарегистрироваться на официальном сайте.

Elden Ring — это хардкорная action-rpg в открытом мире от разработчиков знаменитой серии Dark Souls. Сюжет проекта создается в соавторстве с Джорджем Мартином, автором "Песни Льда и Пламени". Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.