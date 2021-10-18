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Релизный трейлер Call of Duty: Vanguard

Опубликовано: 7 час. 49 мин. назад
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Компания Activision выпустила релизный трейлер шутера Call of Duty: Vanguard, который выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Для него издатели выбрали совершенно новую песню американского музыканта Джека Уайта под названием Taking Me Back. В трейлер разработчики напоминают, что в игре будет сюжетная кампания, многопользовательский режим и зомби-режим для совместного прохождения.

События Call of Duty: Vanguard развернутся во времена Второй мировой войны, где вам предстоит принять участие в боевых действиях на Восточном и Западном фронтах Европы, Тихом Океане и Северной Африке.

Launch Trailer [RUS]

Саундтрек видео: Jack White - Taking Me Back

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Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)5 час. 59 мин. назад
Отлично, 20 карт впечатляет! Компания тоже интересна, ждём, уже скоро
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