Microsoft объявила список бесплатных игр, которые получат подписчики Xbox Live Gold в декабре 2020 года. Самым известным проектом из подборки, пожалуй, выступает Saints Row: Gat out of Hell. Однако любители квестов...

ИГРЫ

Для Total War: Warhammer II анонсировано новое дополнение

Студия Creative Assembly анонсировала новое дополнение для Total War: Warhammer II. Оно называется The Twisted and the Twilight и включает подборку свежего контента. Грядущее расширение добавит в знаменитую стратегию две фракции...