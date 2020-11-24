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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Геймплей Cyberpunk 2077 с PS4 Pro и PS5

Опубликовано: вчера, 19:36:55
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Как и было обещано, студия CD Projekt RED представила геймплей Cyberpunk 2077 с консолей PlayStation. Пользователям сначала показали, как игра выглядит на PS4, а потом продемонстрировали запуск на PS5 через обратную совместимость. При просмотре можно оценить качество графики, реализацию освещения, теней и прочие технические аспекты.

А вот рассчитывать на новые геймплейные кадры не стоит. Показанные на видео фрагменты демонстрируют редактор персонажей и вступление с выбором жизненного пути «Кочевника». Все это уже показывали в более ранних материалах.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

PlayStation Gameplay
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