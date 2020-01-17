Разработка Cyberpunk 2077 – «кранчи» и судьба мультиплеера

Вчера компания CD Projekt RED отложила релиз Cyberpunk 2077 на пять месяцев – до 17 сентября 2020 года. Далее последовала беседа с инвесторами, в рамках которой была озвучена весьма занимательная информация о разработке игры.

Как оказалось, дополнительное время не поможет команде CD Projekt RED избежать так называемых кранчей, или переработок. По словам Адама Кичиньски, руководство компании пытается ограничить переработки, однако избавиться от них полностью не получится, потому что Cyberpunk 2077 находится на финальном и самом важном этапе производства.

В 2017 году, к слову, некоторые сотрудники CDPR стали анонимно жаловаться на боссов компании. В сети начали появляться отзывы подобного рода: «Кранчи здесь просто безумные. Мы читали о переработках в Bungie и трудностях команды Mass Effect: Andromeda и смеялись». Примечательно, что сооснователь компании CD Projekt RED Марчин Ивиньски еще в мае 2019 года пообещал отказаться от политики переработок.

Также в ходе отчета стала известна судьба мультиплеера Cyberpunk 2077. По-видимому, нас ожидает полноценная отдельная игра, которую уже сейчас разрабатывают параллельно одиночной Cyberpunk 2077. Релиз сетевого режима состоится не ранее 2022 года.



