НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
283106346
Mypulse Опубликовал Mypulse 2
Общая информацияНовости (25)Блоги (11)Видео (7)Скриншоты (19)Геймарт (7)Обои (3)Похожие игры (3)

Разработка Cyberpunk 2077 – «кранчи» и судьба мультиплеера

Опубликовано: 3 час. 49 мин. назад
Поделиться:  

Вчера компания CD Projekt RED отложила релиз Cyberpunk 2077 на пять месяцев – до 17 сентября 2020 года. Далее последовала беседа с инвесторами, в рамках которой была озвучена весьма занимательная информация о разработке игры.

Как оказалось, дополнительное время не поможет команде CD Projekt RED избежать так называемых кранчей, или переработок. По словам Адама Кичиньски, руководство компании пытается ограничить переработки, однако избавиться от них полностью не получится, потому что Cyberpunk 2077 находится на финальном и самом важном этапе производства.

В 2017 году, к слову, некоторые сотрудники CDPR стали анонимно жаловаться на боссов компании. В сети начали появляться отзывы подобного рода: «Кранчи здесь просто безумные. Мы читали о переработках в Bungie и трудностях команды Mass Effect: Andromeda и смеялись». Примечательно, что сооснователь компании CD Projekt RED Марчин Ивиньски еще в мае 2019 года пообещал отказаться от политики переработок.

Также в ходе отчета стала известна судьба мультиплеера Cyberpunk 2077. По-видимому, нас ожидает полноценная отдельная игра, которую уже сейчас разрабатывают параллельно одиночной Cyberpunk 2077. Релиз сетевого режима состоится не ранее 2022 года.

 

Cyberpunk 2077 картинка

 

Вам также может быть интересно
Cyberpunk 2077 перенесли на несколько месяцев Компания CD Projekt RED сделала только что внезапное и не слишком приятное для фанатов объявление: ее ролевой экшен Cyberpunk 2077 не выйдет 16 апреля. Теперь у игры новая дата релиза... Cyberpunk 2077 перенесли на несколько месяцев Sony опять не поедет на E3, в отличие от Microsoft Sony сообщила, что второй год подряд пропустит выставку E3, и это даже несмотря на то, что в этом году состоится выход консоли PlayStation 5. Как заявили сотрудники компании, «мы очень уважаем Entertainment Software Association... Sony опять не поедет на E3, в отличие от Microsoft
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Майор группы
Skyimp (уровень 18)52 мин. назад
Desire писал(а):
Но думаю таких как я мало...
Нет на самом деле, я удивлён, но нас много )
Игровой разум
Desire (уровень 22)3 час. 30 мин. назад
На самом деле я был бы готов даже еще год подождать, если они не будут торопиться и в переработках делать все на "тяп-ляп".
Но думаю таких как я мало...
Игровые новoсти
2 час. 39 мин. назад0Старушка Kingpin: Life of Crime обзаведется ремастером – Kingpin: Reloaded 3 час. 18 мин. назад0У Marvel’s Iron Man VR теперь новая дата релиза 3 час. 49 мин. назад2Разработка Cyberpunk 2077 – «кранчи» и судьба мультиплеера 4 час. 27 мин. назад0TESO получит новое приключение – «Темное сердце Скайрима» 4 час. 51 мин. назад0Новая информация о Baldur's Gate III появится в феврале 11 час. 4 мин. назад0Стала известна дата релиза Hunt: Showdown на PS4 11 час. 35 мин. назад3Horizon: Zero Dawn в будущем может выйти на ПК
Новости игр
Системные требования Assassin's Creed UnityИГРЫ Системные требования Assassin's Creed Unity Компания Ubisoft на страничках своего блога опубликовала официальные системные требования компьютерной версии экшена Assassin's Creed: Unity. Таким образом, ходившие вчера по сети слухи о высоких системных... У Marvel’s Iron Man VR теперь новая дата релизаИГРЫ У Marvel’s Iron Man VR теперь новая дата релиза Компания Sony и студия Camouflaj разрабатывают сейчас Marvel’s Iron Man VR – экшен для устройств виртуальной реальности. Релиз новинки должен был состояться уже 28 февраля, однако сегодня его... Новый трейлер Resident Evil 3ИГРЫ Новый трейлер Resident Evil 3 Компания Capcom опубликовала новый трейлер римейка Resident Evil 3, демонстрирующий героев игры, которые вынуждены делать все возможное, чтобы выжить в охваченном эпидемией Раккун-сити. Масла в итак непростую ситуацию...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
TESO получит новое приключение – «Темное сердце Скайрима»Ctrl + стрелка вправо