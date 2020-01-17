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TESO получит новое приключение – «Темное сердце Скайрима»

Опубликовано: 4 час. 27 мин. назад
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Несколько часов назад Bethesda Softworks и ZeniMax Online Studios представили новое приключение для The Elder Scrolls Online под названием «Темное сердце Скайрима». Контент будет поделен на масштабные главы, первая из которых, Greymoor, выйдет 18 мая на PC и 2 июня на PS4 и Xbox One.

«Темное сердце Скайрима» расскажет о древних событиях, которые случились за тысячу лет до истории TESV: Skyrim. Героев ожидает война с вампирами, чье логово находится где-то в туннелях Черного Предела.

Приключение будет продолжаться весь 2020 год. Фактически оно начнется уже в феврале – вместе с релизом небольшого DLC Harrowstorm, что добавит в игру два подземелья, новые достижения, снаряжение и другие награды.

Первая глава Greymoor же привнесет в TESO огромную локацию – Западный Скайрим. Геймерам предстоит завершить новую сюжетную линию, пройти несколько испытаний, боссов и эвентов. Без новых реликвий, брони, ачивок и коллекционных предметов тоже не обойдется. Вдобавок важно отметить, что в 2020 году в TESO наконец-то появится официальная русская локализация.

The Dark Heart of Skyrim Announcement Cinematic [RUS]
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