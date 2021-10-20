God of War выйдет на ПК в январе

Компания Sony сообщила, что вышедший в 2018 году эксклюзивно на Playstation экшен God of War появится на персональных компьютерах 14 января 2022 года. Игра будет поддерживать разрешение 4К, неограниченную частоту кадров, улучшенные тени, отражения предметов, объемное освещение и технологии RTX на видеокартах Nvidia.

Ставшая своеобразным перезапуском серии, God of War перенесла место действия из Греции в холодные скандинавские фьорды и загадочные миры мифов Северной Европы. Игра была чрезвычайно высоко оценена как критиками, так и игроками: рейтинг проекта на Metacritic составляет 94 балла.

К анонсу версии для PC разработчики выпустили новый трейлер.