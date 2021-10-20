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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 10
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God of War выйдет на ПК в январе

Опубликовано: 8 час. 55 мин. назад
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Компания Sony сообщила, что вышедший в 2018 году эксклюзивно на Playstation экшен God of War появится на персональных компьютерах 14 января 2022 года. Игра будет поддерживать разрешение 4К, неограниченную частоту кадров, улучшенные тени, отражения предметов, объемное освещение и технологии RTX на видеокартах Nvidia.

Ставшая своеобразным перезапуском серии, God of War перенесла место действия из Греции в холодные скандинавские фьорды и загадочные миры мифов Северной Европы. Игра была чрезвычайно высоко оценена как критиками, так и игроками: рейтинг проекта на Metacritic составляет 94 балла.

К анонсу версии для PC разработчики выпустили новый трейлер.

PC Announce Trailer
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Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)3 час. 48 мин. назад
The_Flash писал(а):
Поддерживаю Вас полностью Алексей. НО! Разве не раздражают лицемерие некоторых Пк бояр, которые во всю голосину орут, цитирую - Он нам не нужОн, ГОД ОФ ВАР ваш! (Цитата из 16-18 года). Считаю, что такие люди просто не достойны данного шедевра.
Я вообще ко многому спокойно отношусь и уж это точно не входит в мой список раздражающих факторов. Ну, не нужна человеку игра и не нужна. Не стреляться же мне из-за этого в самом деле. Если же рассматривать такие заявления с позиции лицемерия, то на мой взгляд это исключительно лицемерие перед самим собой и проблема самого заявителя. Вот такие релизы как раз и позволят расставить человеку все точки над "i" для себя. God of War в руки, как говорится. Однако, еще все-таки оставим небольшой шанс, что игра впрямь не придется некоторым по вкусу и они лишь утвердятся в своем мнении. Что нравится одному, то совершенно не обязано нравиться другому. В общем, как-то так.
Игровой разум
The_Flash (уровень 27)4 час. 29 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 20.10.2021 22:44:19
+ Открыть спойлер
А по-моему это хорошо. Я хоть в основном махровый консольщик со времен царя Гороха, но совершенно не испытываю никакой "ревности" в этом плане. Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки. Чем больше людей на мой взгляд ознакомится с достойными проектами, тем лучше. Вот GoW'18 как раз из этой оперы. Хотя признаюсь по секрету я больше люблю оригинальные "греческие разборки". Могли бы уж и их отрядить.

Поддерживаю Вас полностью Алексей. НО! Разве не раздражают лицемерие некоторых Пк бояр, которые во всю голосину орут, цитирую - Он нам не нужОн, ГОД ОФ ВАР ваш! (Цитата из 16-18 года). Считаю, что такие люди просто не достойны данного шедевра.
Игровой разум
OZiE (уровень 16)5 час. 53 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 20.10.2021 21:30:23
DesmondSlade писал(а):
Попробуй еще найди в этом Game Pass игры, в которых ты проведешь хотя бы больше 5 часов.
Кажется, вы совсем не понимаете о чем говорите. Вот ссылочка к просветлению ведущая: www.xbox.com , там огромное количество игор, трипер-А и не только, новые и не совсем. Game Pass - практически единственная причина покупать Икс-коробку, единственная, но весомая. А вообше, холивары за консоли штука неразумная. Кто как хочет, так и дро играет, лишь бы приятно было.
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)6 час. 50 мин. назад
А по-моему это хорошо. Я хоть в основном махровый консольщик со времен царя Гороха, но совершенно не испытываю никакой "ревности" в этом плане. Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки. Чем больше людей на мой взгляд ознакомится с достойными проектами, тем лучше. Вот GoW'18 как раз из этой оперы. Хотя признаюсь по секрету я больше люблю оригинальные "греческие разборки". Могли бы уж и их отрядить.

Mas7er писал(а):
А теперь Bloodborne, пожалуйста.
+ Ммм?
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 17)7 час. 47 мин. назад
Spectre_05 писал(а):
смысл теперь брать Плойку
Пф, лол. Sony не помрет, если ты и тебе подобные не купят плойку. Есть много здравомыслящих людей, которые с большим удовольствием её купят и будут наслаждаться играми, без всех этих: ыыы, их консоль больше не нужна, ыыы, подожду 3-4 года на пк...сказал какой-нибудь старый пк-боярин лет 60, и умер на следующий день из-за того, что он не сделал прививку rofl
Spectre_05 писал(а):
Sony не конкурент Microsoft
Количество не = качество. Попробуй еще найди в этом Game Pass игры, в которых ты проведешь хотя бы больше 5 часов.
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 18)7 час. 55 мин. назад
Spectre_05 писал(а):
LOL... Почти все эксклюзивы слиты и смысл теперь брать Плойку + С подпиской Xbox Game Pass, Sony не конкурент Microsoft
Откуда вы такие беретесь? Нет, чтобы порадоваться за пк пользователей - вы ноете. И где это все? Они специально сливают данные игры, чтобы интерес к сиквелам вырос и народ начал пс5 покупать.
Spectre_05 писал(а):
смысл теперь брать Плойку
Мне это сообщение ещё нравится, ты за семь лет не купил плойку, но всё равно ноешь, что игры сливают?
Главный капо
Spectre_05 (уровень 14)8 час. 17 мин. назад
LOL... Почти все эксклюзивы слиты и смысл теперь брать Плойку + С подпиской Xbox Game Pass, Sony не конкурент Microsoft
Игровой разум
СанчЕ (уровень 26)8 час. 18 мин. назад
Выпустили уже аля God of War Сollection со всеми частями. Еще бы паучка через годик релизнули. Разве многого я прошу? Sony я в тебя верю. Хотя о таком раньше и мечтать не могли. Просто отличная новость good3
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)8 час. 30 мин. назад
А теперь Bloodborne, пожалуйста.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 17)8 час. 36 мин. назад
Моя самая быстрая покупка за всё время...
Так держать, Sony!
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