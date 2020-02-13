НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1132270
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
78Место:734 / 1529
Общая информацияНовости (63)Блоги (4)Видео (61)Скриншоты (11)Геймарт (1)Похожие игры (1)Достижения

Rainbow Six Siege – тизер оперативников из Operation Void Edge

Опубликовано: 9 час. 1 мин. назад
Поделиться:  

Компания Ubisoft представила двух новых оперативников для Rainbow Six Siege в рамках операции Operation Void Edge. Девушка Iana окажется на стороне атакующих и сможет создавать контролируемые голограммы. Мужчина Oryx же будет действовать среди защитников и пробивать тонкие преграды на большой скорости.

Operation Void Edge – это грядущий первый сезон пятого года пострелизной поддержки Rainbow Six Siege. Всего за предстоящие 12 месяцев Ubisoft собирается добавить только шесть новых оперативников (прежде было по восемь). Запуск операции должен состояться в марте.

Operation Void Edge Teaser [RUS]
Вам также может быть интересно
Cyberpunk 2077: феномен эпохи или гроб для CD Projekt RED CD Projekt RED. Cyberpunk 2077. Потрясающий Киану Ривз. Вот чем жили фанаты игровой индустрии на протяжении нескольких месяцев после Е3 2019. На выставке сначала показали трейлер следующего проекта польской студии, а затем и сам Киану Ривз вышел на сцену, представил дату релиза Cyberpunk 2077 и породил теперь уже культовый мем. Cyberpunk 2077: феномен эпохи или гроб для CD Projekt RED Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR Компанию Ubisoft уже давно просят воскресить серию о персидском принце, который любил обращать время вспять и бегать по стенам. Получите и распишитесь: сегодня издатель анонсировал... Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
6 час. 32 мин. назад0Появилась точная дата выхода Half-Life: Alyx 8 час. 31 мин. назад2Нуарный детектив Backbone выйдет в 2021 году 9 час. 1 мин. назад0Rainbow Six Siege – тизер оперативников из Operation Void Edge 9 час. 28 мин. назад0Marvel's Avengers – виды изданий и новый геймплей 10 час. 47 мин. назад0Невиданная щедрость от EGS: Kingdom Come: Deliverance и Aztez 11 час. 43 мин. назад0Cloudpunk появится на консолях – игра про курьера из будущего вчера, 16:51:590Besiege покинет ранний доступ – спустя пять лет
Новости игр
Marvel's Avengers – виды изданий и новый геймплейИГРЫ Marvel's Avengers – виды изданий и новый геймплей Разработчики горячо ожидаемой Marvel's Avengers опубликовали сегодня много полезной информации об игре. Нам показали небольшой трейлер со свежим геймплеем, а также поведали о различных изданиях... Пошаговая RPG Operencia: The Stolen Sun посетит новые платформыИГРЫ Пошаговая RPG Operencia: The Stolen Sun посетит новые платформы Девелоперы из студии Zen еще в марте прошлого года выпустили Operencia: The Stolen Sun в Epic Games Store и на Xbox One. А теперь авторы собираются покорять новые пределы: игра также должна выйти на... О DOOM Eternal за 60 секунд – свежий трейлерИГРЫ О DOOM Eternal за 60 секунд – свежий трейлер Новый шутер DOOM Eternal от компании Bethesda выйдет уже через месяц. Хотите узнать об игре все самое необходимое за максимально короткий срок? Тогда обратите внимание на нижеследующий обзорный...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Marvel's Avengers – виды изданий и новый геймплейCtrl + стрелка вправо