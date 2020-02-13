Rainbow Six Siege – тизер оперативников из Operation Void Edge

Компания Ubisoft представила двух новых оперативников для Rainbow Six Siege в рамках операции Operation Void Edge. Девушка Iana окажется на стороне атакующих и сможет создавать контролируемые голограммы. Мужчина Oryx же будет действовать среди защитников и пробивать тонкие преграды на большой скорости.

Operation Void Edge – это грядущий первый сезон пятого года пострелизной поддержки Rainbow Six Siege. Всего за предстоящие 12 месяцев Ubisoft собирается добавить только шесть новых оперативников (прежде было по восемь). Запуск операции должен состояться в марте.