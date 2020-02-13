Нуарный детектив Backbone выйдет в 2021 году

Сегодня стало известно, что компания Raw Fury займется изданием нуарного детектива Backbone от студии EggNut. Теперь игра выйдет не только на PC, но и на PS4, Xbox One и Nintendo Switch – где-то в первом квартале 2021 года.

В Backbone вы обнаружите себя в шкуре енота – частного детектива по имени Говард Лотор. Вам предстоит исследовать запретные зоны, вынюхивать следы и вести суровые беседы с такими же антропоморфными созданиями, чтобы в итоге раскрывать преступления.

Девелоперы рисуют графику Backbone вручную. При этом локации будут копировать реальные улицы Ванкувера, но только в более дистопичном формате. Демоверсия Backbone, к слову, уже доступна в Steam.