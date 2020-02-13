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Mypulse Опубликовал Mypulse 2
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Нуарный детектив Backbone выйдет в 2021 году

Опубликовано: 8 час. 31 мин. назад
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Сегодня стало известно, что компания Raw Fury займется изданием нуарного детектива Backbone от студии EggNut. Теперь игра выйдет не только на PC, но и на PS4, Xbox One и Nintendo Switch – где-то в первом квартале 2021 года.

В Backbone вы обнаружите себя в шкуре енота – частного детектива по имени Говард Лотор. Вам предстоит исследовать запретные зоны, вынюхивать следы и вести суровые беседы с такими же антропоморфными созданиями, чтобы в итоге раскрывать преступления.

Девелоперы рисуют графику Backbone вручную. При этом локации будут копировать реальные улицы Ванкувера, но только в более дистопичном формате. Демоверсия Backbone, к слову, уже доступна в Steam.

Reveal Trailer 2021
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Игровой разум
Прометей (уровень 29)2 час. 34 мин. назад
Blacksad на минималках
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)7 час. 34 мин. назад
Выглядит стильненько. Еще б сгладить эти пиксели, а то они даже меня уже раздражают
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