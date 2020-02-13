Marvel's Avengers – виды изданий и новый геймплей

Разработчики горячо ожидаемой Marvel's Avengers опубликовали сегодня много полезной информации об игре. Нам показали небольшой трейлер со свежим геймплеем, а также поведали о различных изданиях с интересными бонусами.

Marvel's Avengers выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Предзаказать игру можно уже сейчас на официальном сайте Square Enix – в награду вы получите доступ к бете, комплект одежды Legacy для героев и другое. В продаже присутствуют стандартное издание и сборник Deluxe, включающий ранний доступ к игре за 72 часа до релиза и комплект одежды Obsidian.





Владельцы PS4 и Xbox One также могут потратиться на коллекционное издание Marvel's Avengers под названием Earth’s Mightiest Edition. Оно содержит:

Все бонусы версии Deluxe,

Фигурку Халка размером 15 см,

Фигурку Капитана Америка размером 30 см,

Значок Мстителей,

Тематическую литографию,

Пряжку для ремня от Черной вдовы,

Постер с чертежами костюма Тони Старка,

Брелок для ключей в виде молота Тора.

Премьера Marvel's Avengers состоится 4 сентября 2020 года.