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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Marvel's Avengers – виды изданий и новый геймплей

Опубликовано: 9 час. 27 мин. назад
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Разработчики горячо ожидаемой Marvel's Avengers опубликовали сегодня много полезной информации об игре. Нам показали небольшой трейлер со свежим геймплеем, а также поведали о различных изданиях с интересными бонусами.

Marvel's Avengers выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Предзаказать игру можно уже сейчас на официальном сайте Square Enix – в награду вы получите доступ к бете, комплект одежды Legacy для героев и другое. В продаже присутствуют стандартное издание и сборник Deluxe, включающий ранний доступ к игре за 72 часа до релиза и комплект одежды Obsidian.

 

Marvel's Avengers картинка

 

Владельцы PS4 и Xbox One также могут потратиться на коллекционное издание Marvel's Avengers под названием Earth’s Mightiest Edition. Оно содержит:

  • Все бонусы версии Deluxe,
  • Фигурку Халка размером 15 см,
  • Фигурку Капитана Америка размером 30 см,
  • Значок Мстителей,
  • Тематическую литографию,
  • Пряжку для ремня от Черной вдовы,
  • Постер с чертежами костюма Тони Старка,
  • Брелок для ключей в виде молота Тора.
Pre-order Trailer

Премьера Marvel's Avengers состоится 4 сентября 2020 года.

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