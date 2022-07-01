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Представлен геймплей выживалки Under a Rock на Unreal Engine 5

Опубликовано: 4 час. 53 мин. назад
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Небольшая команда разработчиков Nordic Trolls представила короткий ролик с геймплеем красочной выживалки Under a Rock.

Действие игры происходит в начале девятнадцатого века. Возьмите на себя роль исследователя, который был вынужден совершить аварийную посадку на своем воздушном шаре. Оказавшись в неизвестности, протагонист обнаруживает, что время здесь будто остановилось. В этом таинственном месте среди девственной природы до сих пор обитают неандертальцы. Они, к слову, обладают продвинутым ИИ. Враги запомнят повадки игрока и могут устроить ему неприятный сюрприз в попытке отвоевать территорию. Основная миссия - выяснить, что случилось с предыдущей экспедицией, снять проклятье, лежащее на этой земле, и вернуться домой, преодолев сверхъестественный шторм.

В Under a Rock можно играть как одному, так и в кооперативе до 10 человек. Игра создается на движке Unreal Engine 5 и в данный момент находится в стадии пре-альфы. Как отмечают авторы на странице в Steam, мир игры процедурно генерируется и занимает площадь около 64 квадратных километров. Водоемы в Under a Rock не ограничиваются уровнем океана и могут появиться на любой высоте как естественная часть местности. Важной частью исследования станут и пещеры. Пока разработчики не готовы сказать, когда игра появится в раннем доступе.

Construction Gameplay Trailer
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