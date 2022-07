Представлен геймплей выживалки Under a Rock на Unreal Engine 5

ИГРЫ

Для Cuphead вышло первое DLC за 4 года

Спустя 4 года после анонса в 2018 году, студия MDHR наконец-то выпустила первое и последнее дополнение для Cuphead – The Delicious Last. Оно уже доступно владельцам PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. The Delicious Last расскажет...