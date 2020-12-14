Прохождение миссии в геймплее Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Cyanide и Nacon опубликовали свежую геймплейную демонстрацию Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. В ролике показано прохождение одной из миссий, в которой главный герой Кахал путешествует по локациям, ищет способ проникнуть в закрытые помещения и превращается в волка, что позиционируется одной из главных особенностей проекта.

Еще на видео показаны элементы скрытного прохождения с устранением ничего не подозревающих врагов. У всех противников в игре есть индикаторы тревоги, которые заполняются, если Кахал попадает в их поле зрения. Прямые противостояния в ролике тоже показываются. В них главный герой обретает форму оборотня и использует комбинации приемов.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood выйдет 4 февраля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.