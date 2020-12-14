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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5
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Прохождение миссии в геймплее Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Опубликовано: вчера, 17:34:24
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Cyanide и Nacon опубликовали свежую геймплейную демонстрацию Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. В ролике показано прохождение одной из миссий, в которой главный герой Кахал путешествует по локациям, ищет способ проникнуть в закрытые помещения и превращается в волка, что позиционируется одной из главных особенностей проекта.

Еще на видео показаны элементы скрытного прохождения с устранением ничего не подозревающих врагов. У всех противников в игре есть индикаторы тревоги, которые заполняются, если Кахал попадает в их поле зрения. Прямые противостояния в ролике тоже показываются. В них главный герой обретает форму оборотня и использует комбинации приемов.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood выйдет 4 февраля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Gameplay First Look
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новыестарые5 ком.
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)1 час. 6 мин. назад
Претендент на почетные регалии дна дна
Мастер-джедай ветеран
1umen (уровень 16)2 час. 35 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 15.12.2020 07:39:51
Планочка сейчас высоко задрана, все труднее и труднее угодить игрокам)
Начинающий геймер
Vovochka1991 (уровень 3)вчера, 20:05:21
шляпа полная.
Игровой разум
ObiWan32167 (уровень 16)вчера, 17:57:18
Графика конечно убогая, да и боёвка так себе sad
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)вчера, 17:50:07
Я конечно ожидал, что будет плохо, но чтобы вот настолько...
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