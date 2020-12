Во время The Game Awards 2020 был показан новый трейлер шутера Outriders от People Can Fly и Square Enix, релиз которого состоится 2 февраля 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One и PlayStation 4. В ролике даются советы, как выжить в беспощадном мире игры – не прячьтесь за укрытиями, не сдерживайте себя в использовании способностей, не думайте об аптечках, так как лечиться вы будете, убивая врагов, и постоянно атакуйте.