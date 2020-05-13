Представлен Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила техническую демонстрацию движка следующего поколения Unreal Engine 5. Демо называется Lumen in the Land of Nanite, а заснято оно в реальном времени с консоли PlayStation 5.

Кстати, одной из игр, которая будет использовать Unreal Engine 5, станет Fortnite. Шутер также заявлен, как стартовый проект на PS5 и Xbox Series X, однако на новый движок он мигрирует в середине 2021 года.

Две основные технологии, о которых рассказывается весьма много в ролике – Nanite и Lumen.

Первая из них, Nanite, позволит художникам забыть о подсчете полигонов и дополнительных обработках ассетов в целях оптимизации. Технология позволят работать с детализацией практически без ограничений, используя в играх ассеты, состоящие из миллионов и даже миллиардов полигонов. Unreal Engine 5 дает возможность напрямую импортировать из ZBrush или даже использовать данные фотограмметрии. Все обрабатывается и масштабируется в реальном времени, а также нет ни малейшей потери качества.

Lumen – полностью динамическая система глобального освещения, которая моментально реагирует на изменения в сцене. Технология позволяет визуализировать как огромные площади виртуального мира, простирающегося на километры, так и наименьшие детали на объектах вблизи камеры.

Unreal Engine 5 будет доступен в превью с начала 2021 года, а его полноценный релиз ожидается к концу 2021 года. Кроме PS5 и Xbox Series, он может быть использован в играх для PS4, Xbox One, PC, Mac, iOS и Android.