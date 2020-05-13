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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 10

Представлен Unreal Engine 5

Опубликовано: вчера, 18:20:16, NeoFlash
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Компания Epic Games представила техническую демонстрацию движка следующего поколения Unreal Engine 5. Демо называется Lumen in the Land of Nanite, а заснято оно в реальном времени с консоли PlayStation 5.

Кстати, одной из игр, которая будет использовать Unreal Engine 5, станет Fortnite. Шутер также заявлен, как стартовый проект на PS5 и Xbox Series X, однако на новый движок он мигрирует в середине 2021 года.

Две основные технологии, о которых рассказывается весьма много в ролике – Nanite и Lumen.

Первая из них, Nanite, позволит художникам забыть о подсчете полигонов и дополнительных обработках ассетов в целях оптимизации. Технология позволят работать с детализацией практически без ограничений, используя в играх ассеты, состоящие из миллионов и даже миллиардов полигонов. Unreal Engine 5 дает возможность напрямую импортировать из ZBrush или даже использовать данные фотограмметрии. Все обрабатывается и масштабируется в реальном времени, а также нет ни малейшей потери качества.

Lumen – полностью динамическая система глобального освещения, которая моментально реагирует на изменения в сцене. Технология позволяет визуализировать как огромные площади виртуального мира, простирающегося на километры, так и наименьшие детали на объектах вблизи камеры.

Unreal Engine 5 будет доступен в превью с начала 2021 года, а его полноценный релиз ожидается к концу 2021 года. Кроме PS5 и Xbox Series, он может быть использован в играх для PS4, Xbox One, PC, Mac, iOS и Android.

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новыестарые10 ком.
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Гранд-мастер джедай
AutoРитет (уровень 20)7 час. 30 мин. назад
Принцесса Персии прям. Любопытно узнать, сколько весит данная демка, Гб 80?
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)11 час. 17 мин. назад
Под такое уже не консоль новую надо покупать а телек дюймов на тыщу. Сидеть на камни смотреть.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)11 час. 28 мин. назад
Демка есть демка. Игры на этот ролик похожи не будут, не переживайте. Ни сейчас, ни через 5 лет. Максимум, как и сейчас, обмажут всё эффектами и успокоятся.
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)вчера, 20:00:00
sanek_f1 писал(а):
Поколения Unreal Engine всегда имели красивые и технологичные демки. Вот только такие картинки в играх появлялись через лет 5-6 после первой технодэмки нового поколения движка. что говорит о том что с движком тяжело работать.
в этом есть свой смысл
чем сложнее движок (в меру, конечно же), тем медленнее идет раскрытие его потенциала, и интерес разрабов к нему не угасает, новые игры с каждым разом выдают все лучшие резы
если вспомнить историю, но про приставки, то вот у дримкаста был простой код, или чего там, в итоге потенциал приставки раскрыли в первый же год, и разрабам потом было с ней уже не интересно работать
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)вчера, 19:31:34
Rega-002 писал(а):
Epic Games могут себе позволить
наверно только они и будут на нём пилить игры biggrin
Лейтенант-майор
sanek_f1 (уровень 16)вчера, 19:12:42
Поколения Unreal Engine всегда имели красивые и технологичные демки. Вот только такие картинки в играх появлялись через лет 5-6 после первой технодэмки нового поколения движка. что говорит о том что с движком тяжело работать.
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)вчера, 19:12:38
Маловато нововведений для пятерки...Максимум тянет на UE 4.5
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)вчера, 19:00:51
Avtor-avtora писал(а):
Конечно шикарное демо good
Вот только какие студии смогут себе его позволить, ведь игра на таком движке влетит в копеечку dirol
Epic Games могут себе позволить
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)вчера, 18:45:36
Конечно шикарное демо good
Вот только какие студии смогут себе его позволить, ведь игра на таком движке влетит в копеечку dirol
Игровой разум
popc (уровень 16)вчера, 18:44:06
Ничё так графоний smile
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