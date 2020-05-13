Детальнее о сюжете в дневнике разработчиков The Last of Us: Part 2

Компания Naughty Dog запускает серию дневников, рассказывающих о различных аспектах The Last of Us: Part 2. Первая часть посвящена сюжету игры, релиз которой состоится 19 июня на PlayStation 4.

События второй части крутятся вокруг повзрослевшей Элли, которой исполнилось 19 лет. Девушка обосновалась в городе Джексон (тут же находится и Джоел), где живет уже пять лет в местной общине, окруженная людьми, которые заботятся о ней и готовы пожертвовать всем ради нее. Но в один момент все меняется в результате жестоких событий, которые вносят коррективы в спокойную жизнь Элли. Так, она отправляется на поиски виновных в Сиэтл, где различные фракции воют между собой. Но главная ее цель – отыскать именно ту группу людей, которые испортили ее жизнь, и отомстить.