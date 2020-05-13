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Дюка Опубликовал Дюка 6

Анонсирован сборник Mafia Trilogy

Опубликовано: вчера, 18:02:05, Дюка
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Mafia Trilogy быть! Компания 2K Games выпустила небольшой тизер-трейлер, посвященный сборнику. Полноценный анонс состоится 19 мая в 19:00 МСК. На каких платформах будет доступна трилогия, пока неизвестно, однако в конце видео можно увидеть ПК (Steam и Epic), Xbox One и PlayStation 4.

Согласно странице игры в Microsoft Store, Mafia: Definitive Edition будет содержать расширенную историю и геймплей, а также оригинальный саундтрек. Релиз ремейка первой части состоится 28 августа 2020 года.

Mafia
Mafia
Mafia
Mafia
Mafia

Mafia II: Definitive Edition будет включать в себя переделанную в HD игру и все выпущенные ранее DLC, а ее выход ожидается 19 мая, как раз в день обещанного полноценного анонса.

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новыестарые6 ком.
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Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)13 мин. назад
Римейк Мафии 1
Томми с друзьями садиться за руль обновленной машины и едет по обновленным улицам города. Но всё равно что-то не так. Нет той плавности что была раньше.
-Эй что происходит? Где плавность
-Прости Томми. 60 ФПС в сделку не входили.
Дезмонд
tunight (уровень 25)28 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 14.05.2020 10:25:30
Всегда хотел поиграть в 1 часть, но не играл из за того что графика старая и геймплей слабый очень, но так как игра намечается дефинитив едишн то я точно её пройду, хоть узнают историю начальную, скорейших успехов в создании и оптимизации этой замечательной игры, жду с большим нетерпением.
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Томас Анджело навсегда
Кандидат на место консильери
Gordon (уровень 16)1 час. 3 мин. назад
и это замечательно! ремейк 1й части это то что нужно!! ну и новую надо уже пилить с новыми технологиями, а не вот это под названием "мафия 3"....
Игровой разум
dimon2 (уровень 18)вчера, 18:59:54
Думаю многие согласятся, что достаточно было сделать ремейк первой части. Вторая мафия божественная, правда она и сейчас выгладит не плохо, плюс ее уже все по сто раз прошли. А вот убогая и мерзкая третья часть и даром не надо, лучше вообще забыть о ее существовании.

Добавлено позже:
DesmondSlade писал(а):
1 часть полноценный ремейк, даже историю дополнили, 2 часть ремастер.
Скрины из первой части:
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Охренеть, мои молитвы услышаныshok
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)вчера, 18:57:14
Сообщение отредактировано пользователем 13.05.2020 19:03:49
1 часть полноценный ремейк, даже историю дополнили (релиз 28 августа), 2 часть ремастер (релиз 19 мая).
Скрины из первой части:
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Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)вчера, 18:08:32
Ну, что же... Если и возьму, то естественно ради первой и второй. Преимущественно ради истории Томми даже. Вторая то до дыр заиграна, а вот в первую я уж сейчас и не вспомню когда играл. В лохматых 2000-х, кажись, на PlayStation 2. Припоминаю только, что дисочек с ней у меня знакомый в последствии одолжил и заиграл. Позвонить что-ли, поинтересоваться когда отдаст?)) Ладно, дело прошлое. Вот как раз заменю его, но уже на нынешнее поколение. Первой Мафией не грех прям пополнить коллекцию PS4 и перепройти. Да, ради нее и возьму.
+ P.S. Вторую я уже никому не одалживал. Проверил на всякий случай.rofl
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