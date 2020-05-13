Анонсирован сборник Mafia Trilogy

Mafia Trilogy быть! Компания 2K Games выпустила небольшой тизер-трейлер, посвященный сборнику. Полноценный анонс состоится 19 мая в 19:00 МСК. На каких платформах будет доступна трилогия, пока неизвестно, однако в конце видео можно увидеть ПК (Steam и Epic), Xbox One и PlayStation 4.

Согласно странице игры в Microsoft Store, Mafia: Definitive Edition будет содержать расширенную историю и геймплей, а также оригинальный саундтрек. Релиз ремейка первой части состоится 28 августа 2020 года.

Mafia II: Definitive Edition будет включать в себя переделанную в HD игру и все выпущенные ранее DLC, а ее выход ожидается 19 мая, как раз в день обещанного полноценного анонса.