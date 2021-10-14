Представлен режим Hazard Zone в Battlefield 2042

Студия DICE поведала об особенностях Hazard Zone, нового режима, который появится в Battlefield 2042. Механикой он немного напоминает геймплей шутера Escape from Tarkov и систему Темных зон в The Division.

Игрокам предстоит разбиться на команды разведчиков, отправленных в опасные территории на поиск данных из упавших низкоорбитальных спутников. Тщательно подготовившись к операции, им необходимо быстро вычислить местоположение ценного груза, забрать его, пока он не попал в руки противника и покинуть зону, прежде чем ее накроет буря. Эвакуироваться будет не просто — точек для эвакуации всего две.

Подробнее о Hazard Zone можно узнать на официальном сайте Battlefield 2042. Игра выходит на ПК и консолях Playstation и Xbox 19 ноября.