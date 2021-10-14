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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Представлен режим Hazard Zone в Battlefield 2042

Опубликовано: вчера, 18:24:14
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Студия DICE поведала об особенностях Hazard Zone, нового режима, который появится в Battlefield 2042. Механикой он немного напоминает геймплей шутера Escape from Tarkov и систему Темных зон в The Division.

Игрокам предстоит разбиться на команды разведчиков, отправленных в опасные территории на поиск данных из упавших низкоорбитальных спутников. Тщательно подготовившись к операции, им необходимо быстро вычислить местоположение ценного груза, забрать его, пока он не попал в руки противника и покинуть зону, прежде чем ее накроет буря. Эвакуироваться будет не просто — точек для эвакуации всего две.

Подробнее о Hazard Zone можно узнать на официальном сайте Battlefield 2042. Игра выходит на ПК и консолях Playstation и Xbox 19 ноября.

Hazard Zone Official Trailer
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Лейтенант-коммандер
Chiryan (уровень 19)вчера, 20:11:30
Как же у EA зудит от успеха CoD. С каждой новой части все больше и больше вторичности.
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