Научно-фантастическая стратегия Sphere - Flying Cities вышла в ранний доступ Steam.

В недалеком будущем гибель Луны привела к уничтожению всей экосистемы земной поверхности. Человечество предприняло отчаянную попытку выжить и с помощью новейшей антигравитационной технологии возвело свой первый летающий город.

Игроки примут на себя роль офицера, которому поручили управление последним бастионом землян. Им предстоит обустраивать инфраструктуру города, проводить разведоперации, исследовать новые технологии и перемещать город в небесах в поисках новых ресурсов.

В дальнейшем в игре появятся механики борьбы с эпидемиями и загрязнениями и новые сюжетные главы. Часть вырученных от продажи средств разработчики из Hexagon Sphere Games собираются перечислять в экологические организации.