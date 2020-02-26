Пострелять в Insurgency: Sandstorm на консолях дадут в августе

Компания Focus Home и студия New World еще в декабре 2018 года выпустили хардкорный шутер Insurgency: Sandstorm на PC. Консольную же версию игры с тех пор не раз откладывали, однако сегодня она наконец-то получила точную дату релиза – 25 августа 2020 для PS4 и Xbox One.

Прежде девелоперы собирались покорить консоли этой весной. Тогда они пообещали, что наградят за ожидание пользователей PS4 и Xbox One уникальной картой, которая появится на PC лишь через две недели. Будет ли актуальна эта эксклюзивность в августе – пока неясно.