Пострелять в Insurgency: Sandstorm на консолях дадут в августе

Компания Team17 и студия Blacklight Interactive объявили сегодня, что их аркадный симулятор гольфа Golf With Your Friends посетит консоли. Также игра собирается покинуть ранний доступ Steam – полноценный...

Golf With Your Friends выйдет на консолях – грядет завершение беты

Впечатления прессы и геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps

Платформер Ori and the Will of the Wisps, являющийся продолжением невероятно красочной Ori and the Blind Forest, станет доступен уже 11 марта 2020 года на PC и Xbox One. Сегодня в сети появились...