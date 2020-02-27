Анонс Shovel Knight Pocket Dungeon

Компания Yacht Club Games продолжает развивать франшизу Shovel Knight, анонсировав очередную часть под названием Shovel Knight Pocket Dungeon. Игра является смесью головоломки и рогалика, где вам предстоит сражаться с врагами, со старыми и новыми боссами, выполнять квесты и участвовать в состязаниях с другими игроками. На выбор в Shovel Knight Pocket Dungeon представлено более 10 героев вселенной, каждой из которых обладает своими силами и стилем игры.

Платформы, на которые выйдет Shovel Knight Pocket Dungeon, а также дата релиза пока не объявлены. Возможно, это станет известно очень скоро, так как демоверсия игры побывает на выставке PAX East, что стартует сегодня.