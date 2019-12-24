Последняя глава Black Mesa вышла из «беты»

Студия Crowbar Collective еще несколько недель назад завершила работу над миром Зен – финальной главой для Black Mesa. Прежде контент был доступен лишь в полной ошибок бета-версии, а сегодня его наконец-то выпустили в релиз.

Чтобы запустить мир Зен, пользователям более не нужно включать в Steam режим бета-версии. Последняя глава в целом стала гораздо стабильнее, избавилась от множества ошибок, получила улучшенную оптимизацию и адекватную сложность.

Сама Black Mesa, к слову, все еще находится в «Раннем доступе». Перед долгожданной премьерой девелоперы собираются тщательно отшлифовать игру, ввести достижения для мира Зен, улучшить искусственный интеллект и мультиплеер, а также добавить последний крупный апдейт.



