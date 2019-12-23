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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

В Epic Games Store раздают Ape Out – динамичный экшен про гориллу

Опубликовано: 23.12.2019 18:30:01, Mypulse
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В Epic Games Store появилась новая бесплатная игра – Ape Out. Забрать ее можно по данной ссылке, но лишь в течение суток. Завтра вечером пользователям предложат другой бесплатный проект в рамках новогодней акции.

Протагонистом Ape Out выступает взбешенная горилла, пытающаяся выбраться из заточения. Ваша задача – не погибнуть и получить долгожданную свободу. Противники здесь убивают с нескольких попаданий, так что двигаться придется очень быстро. Вы также сможете прятаться за укрытиями и швырять врагов друг в друга. Во многом Ape Out походит на Hotline Miami, но только с иным сеттингом и случайно генерируемыми уровнями.

 

Ape Out картинка

 

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