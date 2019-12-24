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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Celeste стала бесплатной в Epic Games Store

Опубликовано: 1 час. 49 мин. назад, Mypulse
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Высокооцененный платформер Celeste стал временно бесплатным в магазине Epic Games Store. Раздача проходит на этой странице и продлится до завтрашнего вечера. Celeste, к слову, уже участвовала в аналогичной акции, которую проводили в августе 2019 года.

Celeste является хардкорным двухмерным платформером. Вы играете за девушку по имени Мадлен, которая пытается забраться на вершину горы. Чтобы достичь финала, вам предстоит одолеть полосу смертельных препятствий с помощью рывка и креативного мышления.

 

Celeste картинка

 

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