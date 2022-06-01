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Показан некст-ген трейлер Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr

Опубликовано: 6 час. 59 мин. назад
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Издательство Nakon в рамках презентации Warhammer Skulls представило новый трейлер Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr для консолей следующего поколения.

Обновленная игра будет поддерживать 4K-разрешение и более детализированные текстуры. Также разработчики обещают улучшить физику разрушений и добавить многопользовательские кросс-ген режимы. Владельцы PS5 получат улучшенный игровой опыт с DualSense.

Оригинальная игра вышла в 2018 году и за все время к ней вышло 25 дополнений. Все они будут доступны в новой версии проекта.

Релиз Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr для Xbox Series X|S и PS5 ожидается позднее в этом году.

Next-gen trailer
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