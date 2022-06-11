Показан геймплей головоломки с манипуляцией временем The Entropy Centre

Во время выставки Future Games Show нам показали новый трейлер The Entropy Centre – головоломки, геймплей в которой основан на управлении временем.

Игровой процесс The Entropy Centre напоминает Portal – здесь тоже есть пушка, способная передвигать предметы, а хитроумные задачки также построены на физике. Вот только необходимо учитывать важнейшую фишку игры – все объекты, с которыми предстоит взаимодействовать, необходимо перемещать во времени.

The Entropy Centre выйдет в 2022 году на ПК (Steam), PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.