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Показан геймплей головоломки с манипуляцией временем The Entropy Centre

Опубликовано: 2 час. 30 мин. назад
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Во время выставки Future Games Show нам показали новый трейлер The Entropy Centre – головоломки, геймплей в которой основан на управлении временем.

Игровой процесс The Entropy Centre напоминает Portal – здесь тоже есть пушка, способная передвигать предметы, а хитроумные задачки также построены на физике. Вот только необходимо учитывать важнейшую фишку игры – все объекты, с которыми предстоит взаимодействовать, необходимо перемещать во времени.

The Entropy Centre выйдет в 2022 году на ПК (Steam), PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Gameplay Trailer
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