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roma911 Опубликовал roma911 0
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Отправляемся в волшебный мир Lost in Play уже этим летом

Опубликовано: 2 час. 45 мин. назад
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Разработчик Happy Juice Games представил геймплейный трейлер Lost in Play, в которой явно прослеживается вдохновение «Гравити Фолз». В нем также была раскрыта дата выхода проекта на Nintendo Switch и PC – 10 августа.

По сюжету приключенческой головоломки два близнеца, Аби и Бен, отправляются исследовать невероятные сюрреалистичные пейзажи. В своем путешествии они познакомятся с волшебными существами и решат множество головоломок. Но вернуться домой непросто, поэтому, чтобы найти дорогу назад, им предстоит держаться вместе и побороть все свои страхи.

Релиз Lost in Play состоится для платформ Nintendo Switch и PC 10 августа.

Gameplay Trailer | Future Games Show June 2022

Разработчик Happy Juice Games представил геймплейный трейлер Lost in Play, в которой явно прослеживается вдохновение «Гравити Фолз». В нем также была раскрыта дата выхода проекта на Nintendo Switch и PC – 10 августа.

По сюжету приключенческой головоломки два близнеца, Аби и Бен, отправляются исследовать невероятные сюрреалистичные пейзажи. В своем путешествии они познакомятся с волшебными существами и решат множество головоломок. Но чтобы вернуться домой, им предстоит держаться вместе и побороть все свои страхи.

Релиз Lost in Play состоится для платформ Nintendo Switch и PC 10 августа.

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