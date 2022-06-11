Отправляемся в волшебный мир Lost in Play уже этим летом

Разработчик Happy Juice Games представил геймплейный трейлер Lost in Play, в которой явно прослеживается вдохновение «Гравити Фолз». В нем также была раскрыта дата выхода проекта на Nintendo Switch и PC – 10 августа.

По сюжету приключенческой головоломки два близнеца, Аби и Бен, отправляются исследовать невероятные сюрреалистичные пейзажи. В своем путешествии они познакомятся с волшебными существами и решат множество головоломок. Но вернуться домой непросто, поэтому, чтобы найти дорогу назад, им предстоит держаться вместе и побороть все свои страхи.

Релиз Lost in Play состоится для платформ Nintendo Switch и PC 10 августа.