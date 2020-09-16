Появился еще один намек на скорый выход Mass Effect Trilogy Remastered

Слухи и утечки касательно Mass Effect Trilogy Remastered, сборника из первых трех обновленных проектов серии, уже давно присутствуют в Сети. А сейчас появился очередной повод считать, что коллекция ремастеров от BioWare скоро поступит в продажу.
Инсайдер Nibel поделился в своем микроблоге любопытной публикацией. Он обнаружил на сайте португальского магазина Gaming Replay Mass Effect Trilogy Remastered для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На ПК сборник тоже появится – Electronic Arts старается выпускать игры на всех возможных платформах. Если верить площадке, то коллекция будет распространяться на старших консолях за 59,99 евро, а на Nintendo Switch цена составит 49,99 евро.
Теперь осталось только дождаться официального анонса.
..Mass Effect Trilogy listings have gone up on a Portugese retailer website, with a temporary boxart that has a new logo on ithttps://t.co/84mrMawGXA pic.twitter.com/Eunn36zOjF— Nibel (@Nibellion) September 16, 2020