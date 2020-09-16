Появился еще один намек на скорый выход Mass Effect Trilogy Remastered

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Слухи и утечки касательно Mass Effect Trilogy Remastered, сборника из первых трех обновленных проектов серии, уже давно присутствуют в Сети. А сейчас появился очередной повод считать, что коллекция ремастеров от BioWare скоро поступит в продажу.

Инсайдер Nibel поделился в своем микроблоге любопытной публикацией. Он обнаружил на сайте португальского магазина Gaming Replay Mass Effect Trilogy Remastered для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На ПК сборник тоже появится – Electronic Arts старается выпускать игры на всех возможных платформах. Если верить площадке, то коллекция будет распространяться на старших консолях за 59,99 евро, а на Nintendo Switch цена составит 49,99 евро.

Теперь осталось только дождаться официального анонса.