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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Появился еще один намек на скорый выход Mass Effect Trilogy Remastered

Опубликовано: 3 час. 44 мин. назад, Sailas77
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НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Слухи и утечки касательно Mass Effect Trilogy Remastered, сборника из первых трех обновленных проектов серии, уже давно присутствуют в Сети. А сейчас появился очередной повод считать, что коллекция ремастеров от BioWare скоро поступит в продажу.

Инсайдер Nibel поделился в своем микроблоге любопытной публикацией. Он обнаружил на сайте португальского магазина Gaming Replay Mass Effect Trilogy Remastered для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На ПК сборник тоже появится – Electronic Arts старается выпускать игры на всех возможных платформах. Если верить площадке, то коллекция будет распространяться на старших консолях за 59,99 евро, а на Nintendo Switch цена составит 49,99 евро.

Теперь осталось только дождаться официального анонса.

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Мастер-джедай ветеран
EvilMorty (уровень 16)1 час. 38 мин. назад
dimon2 писал(а):
Как же достали уже все со своими ремастрерами, ленивые халтурщики...
Согласен с тобой. Просто новая архитектура консоли дает возможность вместо бесплатной обратной совместимости, как на ПК, сделать ремастер и заработать деньжат.
Будет смешно и грусто, если ремастер выйдет с косяками, как AC3 недавно.
Игровой разум
dimon2 (уровень 19)3 час. 7 мин. назад
Как же достали уже все со своими ремастрерами, ленивые халтурщики...
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