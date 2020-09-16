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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер демоверсии Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Опубликовано: 2 час. 28 мин. назад
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Toys For Bob и Activision выпустили краткий трейлер демоверсии Crash Bandicoot 4: It’s About Time. В нем разработчики рассказали о контенте, который будет доступен в пробном варианте игры и продемонстрировали несколько геймплейных кадров.

Демоверсия проекта включает три уровня, и путешествовать по ним предстоит в роли двух персонажей – Крэша и доктора Нео Кортекса. Локации будут отличаться между собой, а при их прохождении необходимо использовать навыки персонажей. Доступ к демоверсии откроется уже сегодня, 16 сентября, а получат его все, кто оформит предварительный заказ игры.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time выйдет 2 октября 2020 года на PS4 и Xbox One.

Demo Trailer
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