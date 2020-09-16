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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Анонс научно-фантастического приключения The Invincible

Опубликовано: 10 час. 29 мин. назад
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Компания Starward Industries, основанная ветеранами игровой индустрии под руководством Марека Маркушевского (бывшый продюсер CD Projekt Red), анонсировала новую игру под названием The Invincible. Это научно-фантастическое приключение основано на культовом романе Станислава Лема «Непобедимый» и рассказывает о космическом ученом, оказавшемся на планете Регис III. Ему предстоит отправиться на поиски пропавшего экипажа своего корабля, попутно раскрывая ужасные секреты планеты.

Релиз The Invincible состоится в 2021 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 16 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 16.09.2020 20:02:33
Что-то мне сильно Outer Wilds вспоминается, глядя на скриншоты. Что, в общем-то, неплохо, к сожалению эта отличная игра прошла в прошлом году как-то немного мимо всех (многие даже путали её с The Outer Worlds от Обсидианов). Но начинаю замечать, что некоторые разработчики уже стали использовать геймплейные элементы оттуда.
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)1 час. 33 мин. назад
Выглядит симпатично, да и первоисточник великолепный. Надеюсь, у них получится что-то действительно интересное, не каждый день на основе книги делают игру - тем более по Лему.
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