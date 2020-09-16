Анонс научно-фантастического приключения The Invincible

Компания Starward Industries, основанная ветеранами игровой индустрии под руководством Марека Маркушевского (бывшый продюсер CD Projekt Red), анонсировала новую игру под названием The Invincible. Это научно-фантастическое приключение основано на культовом романе Станислава Лема «Непобедимый» и рассказывает о космическом ученом, оказавшемся на планете Регис III. Ему предстоит отправиться на поиски пропавшего экипажа своего корабля, попутно раскрывая ужасные секреты планеты.

Релиз The Invincible состоится в 2021 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.