Племена в Horizon Forbidden West

В новом ролике студия Guerilla Games поведала о племенах, с которым Элой столкнется в путешествии на запад в Horizon Forbidden West.

К знакомым по первой части солнцепоклонникам Карха и мастеровым Озерам добавятся мирные земледельцы из племени Утару. С помощью священных песнопений они безуспешно пытаются исцелить свои земли от внезапно поразившего их странного недуга. Их соседи, воинственные Тенакт, разделены на три клана, прежде враждующих, но сейчас установивших хрупкое перемирие перед лицом общего врага: мятежников Регаллы. На самой границе западных земель также можно услышать слухи о еще одном, гораздо более мощном и загадочном племени.

Horizon Forbidden West выходит на PS4 и PS5 18 февраля 2022 года.