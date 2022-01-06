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Пэйган Мин уже скоро появится в Far Cry 6

Опубликовано: 8 час. 10 мин. назад
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Компания Ubisoft назвала дату выхода второго крупного дополнения для Far Cry 6, которое входит в состав Season Pass – Pagan: Control. Пэйган Мин из Far Cry 4 прибудет в Яру 11 января. В новом приключении в стиле «рогалика» игрокам предстоит взять под свое управление злодея и отправиться в его разум, чтобы узнать о его прошлом и повстречать старых знакомых.

Напомним, что первое дополнение с Ваасом вышло 16 ноября, а последнее DLC, где главным героем выступит Иосиф Сид из Far Cry 5, станет доступно позже в 2022 году.

 

Пэйган Мин уже скоро появится в Far Cry 6

 

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